По словам генерального директора «Ростеха», самолёт смогут по достоинству оценить за рубежом.

На международной выставке Airshow China 2024 в китайском городе Чжухай будет представлен целый ряд перспективных разработок от ряда стран — чуть ранее стало известно о китайских продуктах, в частности о модернизированном истребителе-невидимке пятого поколения J-20S и воздушно-космическом истребителе шестого поколения White Emperor B, а сейчас генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал об отечественном истребителе пятого поколения Су-57, который также будет продемонстрирован на авиашоу в Чжухае.

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По словам Сергея Чемезова, которые приводит издание «Лента.ру», российский истребитель пятого поколения Су-57 располагает целым рядом преимуществ — отечественная разработка характеризуется эффективными системами защиты и современным вооружением, а также обладает малозаметностью, благодаря чему повышается живучесть самолёта.

Глава «Ростеха» сообщил, что на выставке в китайском городе Чжухай будет впервые представлен экспортный вариант Су-57, достоинства которого будут оценены иностранными специалистами.