Кроме того, самолёт оснащается усовершенствованными ракетами.

Китай продолжает совершенствовать свой истребитель J-20, принятый на вооружение в 2017 году — в рамках авиасалона в городе Чжухай был представлен модернизированный китайский истребитель пятого поколения J-20S, обладающий более совершенным вооружением и возможностями, пишет издание «Военное обозрение».

Модель J-20S представляет собой многоцелевой истребитель среднего и большого радиуса действия с технологией «стелс». Несмотря на продолжающееся внедрение в арсенал вооружений систем с использованием технологий искусственного интеллекта, что должно уменьшить количество функций, выполняемых человеком, китайский самолёт по-прежнему предусматривает наличие второго члена экипажа в кабине.

Производитель заявляет, что новая версия истребителя способна эффективно противодействовать вражеским беспилотным летательным аппаратам, для чего применяется технология блокировки сигнала между БПЛА и управляющим модулем, установленном, в том числе, на самолёте, а также система, позволяющая перехватывать дроны неприятеля.

Кроме того, J-20S имеет в своём внутреннем отсеке модернизированные ракеты «воздух-воздух» большого радиуса действия PL-15E, которые являются усовершенствованной моделью PL-15 с возможностью поражения вражеских воздушных целей на максимальном расстоянии до трёх сотен километров.

Источник фото: Военное обозрение/tech.huanqiu.com

Отмечается, что в настоящее время истребители пятого поколения собственной разработки состоят на вооружении лишь у трёх государств во всём мире — в этот список входит Россия, Китай и США.