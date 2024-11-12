Самолет способен эффективно функционировать как в атмосфере Земли, так и в космосе.

Помимо модернизированного истребителя пятого поколения J-20S, в рамках авиасалона в городе Чжухай Китай покажет и свой прототип самолёта шестого поколения White Emperor B, о чём свидетельствует появление целого ряда фотографий, на которых изображён данный экземпляр.

Источник фото: WenJian0922/X

Как сообщает издание South China Morning Post, прототип истребителя шестого поколения, который будет продемонстрирован на авиашоу в Чжухае, получивший название White Emperor, или Baidi, разрабатывается в рамках китайского национального проекта Nantianmen.

Отмечается, что благодаря своим сверхзвуковым скоростям самолёт сможет не только успешно противодействовать противнику в атмосфере Земли, но и работать в космосе.

Специалисты издания Bulgarian Military подробно изучили изображения перспективного китайского истребителя шестого поколения, отметив его футуристичный дизайн и продуманную конструкцию, разработанную для эффективного функционирования как в воздухе, так и в космическом пространстве.

По словам экспертов, благодаря ряду конструктивных особенностей самолёт обладает повышенной скрытностью и маневренностью. Помимо усовершенствованной авионики, истребитель имеет ряд существенных модификаций фюзеляжа, расширенные внутренние отсеки для ракет, что дополнительно снижает заметность и повышает эффективность, а также оптимизированное взаимодействие с пилотом.

Отмечается, что для уменьшения отражающих сигнатур фонарь кабины самолёта, судя по всему, имеет многосекционную конструкцию, а выхлопные трубы двух двигателей спроектированы таким образом, чтобы минимизировать инфракрасный след самолёта.

Источник фото: Bulgarian Military/X

При тщательном осмотре самолёта также видны многочисленные датчики для отслеживания противника и параметров окружающей среды, а также высокотехнологичная решётка на ряде элементов, минимизирующая риск быть обнаруженным вражескими радарами.

Широкая и прочная конструкция шасси истребителя, по мнению специалистов, указывает на его способность взлетать и приземляться на полосах с проблемным покрытием, а наличие панелей различной формы может сигнализировать о модульной конструкции для простоты обслуживания и многофункциональности.

Источник фото: South China Morning Post

По словам специалистов, истребитель шестого поколения White Emperor B открывает новую страницу в китайской военной стратегии, предусматривающей превосходство Китая не только в воздухе, но и космосе.