Кампания, направленная на увеличение пользовательской базы Windows 11, расширяется.

Компания Microsoft продолжает всеми правдами и неправдами пытаться заинтересовать или даже вынудить пользователей перейти с Windows 10 на Windows 11 – софтверный гигант создал специальную страницу, рассказывающую об окончании срока бесплатной официальной поддержки Windows 10 в октябре следующего года и преимуществах Windows 11, разместил предупреждающие баннеры во всех уголках своего сайта, а совсем недавно добавил оповещение для пользователей на страницу поддержки, описывающую процесс создания носителей для установки ОС, пишет издание Neowin.

Источник фото: PC World/Microsoft

Как заметили журналисты источника, в разделе Windows 10 на искомой странице появился новый баннер, предупреждающий пользователей об окончании бесплатной официальной поддержки Windows 10 после 14 октября 2025 года и рекомендующий перейти на Windows 11.

Чуть ниже баннера размещена кнопка «Узнать больше», при нажатии на которую открывается уже известная страница, рассказывающая о преимуществах новой версии ОС, а также возможности обновления — в том случае, если система соответствует минимальным требованиям, обновиться до Windows 11 можно в разделе «Центр обновления Windows», в противном же случае рекомендуется приобрести новый ПК.

Хотя приближение даты бесплатной официальной поддержки Windows 10 заставляет ряд пользователей задумываться о переходе на новую версию ОС, большинство клиентов Microsoft не спешит выбирать Windows 11, что следует из свежего отчёта Statcounter.

Кроме того, Microsoft готова продлить официальную поддержку Windows 10 ещё на год, но только за дополнительную плату.