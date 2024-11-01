Причина может заключаться в постепенном приближении даты окончания бесплатной поддержки Windows 10.

После некоторого спада весной текущего года операционная система Windows 11 от Microsoft продолжает набирать пользовательскую базу, в то время как Windows 10 теряет свои позиции — это следует из свежего отчёта сервиса Statcounter, опубликованного издание Neowin.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Согласно новым данным Statcounter, в октябре текущего года доля Windows 11 составила 35.55%, что на 2.13% выше по сравнению с прошлым месяцем и на 9.38% больше в годовом исчислении. Конечно, позиции Windows 10 по-прежнему сильны, так как в прошлом месяце ей отдали предпочтение 60.95% пользователей, но падение доли рынка с апреля 2024 года видно невооружённым глазом, а за месяц данная версия ОС потеряла 1.8%.

Судя по всему, по мере приближения даты официального окончания бесплатной поддержки в октябре следующего года доля Windows 10 будет падать ещё больше, хотя продлить её жизнь может платная поддержка или обходные пути, которые могут позволить пользователям и дальше получать необходимые обновления безопасности. Чуть ранее Microsoft уже определилась, какую сумму пользователю необходимо будет заплатить за продление поддержки Windows 10 ещё на год.

Источник фото: Neowin

Версии операционных систем Microsoft прошлых лет, официальная поддержка которых давно истекла, также используются на некотором количестве ПК и ноутбуков — Windows 7 имеет долю 2.62%, Windows 8.1 отдают предпочтение 0.31% пользователей, а Windows XP всё ещё популярна среди 0.28% клиентов компании.