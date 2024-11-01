Для увеличения периода поддержки пользователям придётся доплатить.

Менее чем через год компания Microsoft прекратит бесплатную поддержку своей операционной системы Windows 10, но благодаря программе Extended Security Updates поддержка может быть продлена на один дополнительный год, но с одной оговоркой — за это придётся заплатить. Ранее софтверный гигант уже сообщал о данной возможности, а сегодня раскрыл её стоимость, сообщает издание Neowin.

Источник фото: PC World/Microsoft

Чтобы воспользоваться расширенной программой обновлений безопасности, пользователю Windows 10 необходимо будет оплатить дополнительные 30 долларов — это позволит получать апдейты безопасности после окончания срока бесплатной поддержки, что произойдёт 14 октября 2025 года.

При этом на добавление новых функций и возможностей после этой даты, пользователям Windows 10 рассчитывать не стоит, так как программа Extended Security Updates предусматривает только релиз обновлений безопасности и исправлений критических ошибок.

Отмечается, что Microsoft ограничивает своих рядовых клиентов только годом дополнительной поддержки Windows 10, в то время как крупным компаниям разрешит пользоваться старой версией ОС в течение трёх лет. Данная ситуация может объясняться желанием софтверного гиганта подтолкнуть к переходу на Windows 11 как можно большего количества пользователей Windows 10.

По словам компании Microsoft, ОС Windows 11 предлагает не только улучшенные меры по обеспечению безопасности, но и расширенные возможности, повышенную энергоэффективность и производительность, в том числе в играх, целый ряд новых функций и многое другое.

Пользователи, не желающие платить дополнительные 30 долларов за год поддержки, судя по всему, будут вынуждены искать обходные пути для получения обновлений или смириться с их отсутствием.