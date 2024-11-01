Менее чем через год компания Microsoft прекратит бесплатную поддержку своей операционной системы Windows 10, но благодаря программе Extended Security Updates поддержка может быть продлена на один дополнительный год, но с одной оговоркой — за это придётся заплатить. Ранее софтверный гигант уже сообщал о данной возможности, а сегодня раскрыл её стоимость, сообщает издание Neowin.
Источник фото: PC World/Microsoft
Чтобы воспользоваться расширенной программой обновлений безопасности, пользователю Windows 10 необходимо будет оплатить дополнительные 30 долларов — это позволит получать апдейты безопасности после окончания срока бесплатной поддержки, что произойдёт 14 октября 2025 года.
При этом на добавление новых функций и возможностей после этой даты, пользователям Windows 10 рассчитывать не стоит, так как программа Extended Security Updates предусматривает только релиз обновлений безопасности и исправлений критических ошибок.
Отмечается, что Microsoft ограничивает своих рядовых клиентов только годом дополнительной поддержки Windows 10, в то время как крупным компаниям разрешит пользоваться старой версией ОС в течение трёх лет. Данная ситуация может объясняться желанием софтверного гиганта подтолкнуть к переходу на Windows 11 как можно большего количества пользователей Windows 10.
По словам компании Microsoft, ОС Windows 11 предлагает не только улучшенные меры по обеспечению безопасности, но и расширенные возможности, повышенную энергоэффективность и производительность, в том числе в играх, целый ряд новых функций и многое другое.
Пользователи, не желающие платить дополнительные 30 долларов за год поддержки, судя по всему, будут вынуждены искать обходные пути для получения обновлений или смириться с их отсутствием.