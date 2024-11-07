Новинка должна быть представлена на CES 2025.

К дебютировавшему совсем недавно процессору AMD Ryzen 7 9800X3D вскоре должны присоединиться ещё несколько представителей серии Ryzen 9000X3D, в том числе флагманский Ryzen 9 9950X3D, который сегодня был замечен информатором Olrak29_ на сайте FactorioBox, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/AMD

В бенчмарке, основанном на игре Factorio, процессор AMD Ryzen 9 9950X3D был быстрее Ryzen 7 9800X3D на 18 % и обогнал модель предшествующего поколения, Ryzen 7 7800X3D, на 38 %. Система, используемая для тестов, насчитывала четыре модуля памяти DDR5-6000 по 64 ГБ каждый, что является максимальным объёмом для данной платформы.

Конечно, общую картину по единичному результату в бенчмарке составлять не стоит, тем более, что на показатели в данном тесте могут влиять различные факторы.

К сожалению, помимо информации о наличии у Ryzen 9 9950X3D шестнадцати ядер, бенчмарк не раскрыл ключевых характеристик предстоящей новинки.

Ожидается, что официальная презентация новых моделей серии Ryzen 9000X3D состоится на выставке CES 2025 в январе следующего года.