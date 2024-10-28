Флагманская модель должна дебютировать примерно 20 января следующего года.

Тенденция к планомерному повышению стоимости флагманских графических адаптеров Nvidia с выходом очередного поколения, судя по всему, сохранится — это следует из сообщения информатор I_Leak_VN, раскрывшего предполагаемый ценник GeForce RTX 5090, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: I_Leak_VN/X

Как утверждает информатор, стоимость видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 составит около 2000 долларов. Если информация подтвердится, флагманская модель следующего поколения заметно прибавит в цене по сравнению с предшественником — учитывая, что рекомендованная стоимость GeForce RTX 4090 Founders Edition на старте продаж составляла 1599 долларов, рост превысит 25 %.

Отмечается, что в предыдущих поколениях Nvidia также присутствовали модели с весьма внушительными ценниками — например, совместно с RTX 2080 Ti за 999 долларов предлагалась и более быстрая RTX Titan за 2499 долларов, а RTX 3090, на старте продаж стоившая 1499 долларов, соседствовала в линейке RTX 30 с RTX 3090 Ti, предлагавшейся за 2000 долларов.

Конечно, предполагаемый ценник GeForce RTX 5090 выглядит весьма внушительным, но это может объясняться наличием у новинки значительного объёма видеопамяти, составляющего 32 ГБ, с более быстрыми чипами GDDR7 28 Гбит/c по сравнению с моделью предшествующего поколения, RTX 4090, оснащённой GDDR6X 21 Гбит/c, и приростом ядер CUDA на 33 % (до 21 760 единиц).

По данным информатора, дебют GeForce RTX 5090 состоится примерно 20 января следующего года, что вполне соответствует предыдущим утечкам, прогнозирующим презентацию первых моделей серии GeForce RTX 5000 в начале января на CES 2025.