Повышенная частота может позволить чипсету сравниться с показателями Apple A18 Pro в однопоточных задачах.

Флагманский чипсет нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite, представленный несколько дней назад, задаёт новую планку в многопоточной производительности, но чуть уступает Apple A18 Pro в однопоточном быстродействии в некоторых задачах — ситуация может измениться с выходом разогнанной версии чипа, о чём сообщает информатор Digital Chat Station, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: NotebookCheck/Qualcomm

Стандартная модификация чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite оснащается двумя основными ядрами Oryon с тактовой частотой до 4.32 ГГц и шестью ядрами, достигающими частоты 3.53 ГГц, но, как утверждает информатор, через несколько месяцев дебютирует модификация Snapdragon 8 Elite Leading Version, которая придёт на смену Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version и сможет достигать частоты 4.57 ГГц на своих основных ядрах.

Сообщается, что новая модификация позволит догнать A18 Pro в однопоточных тестах CPU — в частности, в бенчмарке Geekbench чипсет Snapdragon 8 Elite Leading Version, по данным информатора, набирает около 3400 баллов, что соответствует показателю чипа от Apple.

Отмечается, что для эффективной работы разогнанной версии Snapdragon 8 Elite понадобится мощная система охлаждения, а первой моделью с данной SoC может стать флагманский смартфон от игрового бренда RedMagic, оснащённый 7-дюймовым экраном и активной системой охлаждения, запуск которого ожидается в следующем году.