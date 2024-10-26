Новинка имеет низкое время отклика и поддержку Adaptive Sync.

Компания MSI пополняет ассортимент своей продукции, представляя новый 25-дюймовый игровой монитор MAG 255PXF с высокой частотой обновления, низким временем отклика и поддержкой HDR, сообщает издание NotebookCheck.

Игровой монитор MSI MAG 255PXF снабжается 24.5-дюймовой плоской панелью, выполненной по технологии Rapid IPS, с разрешением Full HD (1920x1080 точек), яркостью 250 нит и временем отклика GtG всего 0.5 мс, что минимизирует размытие изображения в динамичных сценах.

Стандартная частота обновления новинки составляет 180 Гц, но в ряде режимов есть возможность её увеличения до 300 Гц. Кроме того, устройство поддерживает технологию Adaptive Sync, призванную исключить разрывы картинки путём динамической синхронизации частоты обновления, и HDR.

Новинка имеет тонкие рамки, что позволяет использовать её в многомониторных системах, а также поддерживает специальный консольный режим, обеспечивающий улучшенную совместимость с современными игровыми приставками.

Для подключения монитора используется один разъём DisplayPort 1.4a, обеспечивающий частоту обновления до 300 Гц, и два порта HDMI 2.0b с ограничением частоты до 240 Гц. Также имеется разъём для наушников.

Источник фото: NotebookCheck/MSI

Новинка обладает эргономичной подставкой, позволяющей регулировать положение устройства, и креплениями VESA для настенного монтажа.

Информации о стоимости и доступности игрового монитора MSI MAG 255PXF производитель в настоящее время не предоставляет.