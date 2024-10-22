Кроме того, новинка на 5 % обошла Core i9-14900K в однопоточном тесте и практически догнала 125-ваттную модель в многопоточном.

Несколько недель назад компания Intel анонсировала свою новую линейку настольных процессоров Core Ultra 200S, отметив, что при работе над новинками нацелилась на повышение эффективности. Данное утверждение, а также отсутствие поддержки гиперпоточности у моделей Arrow Lake-S могло породить некоторое недоверие относительно производительности новых моделей CPU, но свежие тесты в бенчмарке Geekbench вселяют надежду на положительный результат — в частности, протестированный недавно процессор Core Ultra 9 285 добился высоких показателей.

Источник фото: NotebookCheck/Intel China

Как сообщает издание NotebookCheck, настольный процессор Intel Core Ultra 9 285, обладающий 24 ядрами и 24 потоками, в одноядерном тесте Geekbench набрал 3247 баллов, не только обойдя своего предшественника, Core i9-14900, на 12 %, но и превзойдя топовую модель прошлого поколения, Core i9-14900K, на 5 %.

В многоядерном тесте новинка также была быстрее Core i9-14900, оказавшись впереди на 16 %, и даже практически догнала Core i9-14900K, уступив всего 2.5 %. Учитывая, что представитель Arrow Lake-S имеет TDP всего 65 Вт, не говоря уже про отсутствие поддержки гиперпоточности, подобное отставание от 125-ваттной модели является вполне неплохим результатом.

Отмечается, что протестированный экземпляр работал с оперативной памятью DDR5-5600 — вполне вероятно, что с более быстрыми модулями ОЗУ результат Core Ultra 9 285 в тесте Geekbench был бы выше.