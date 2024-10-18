Новинка появилась на сайте китайского регулятора TENAA.

Компания Vivo работает над своим новым складным смартфоном X Fold4, который уже появился в базе данных сертификационной платформы TENAA, раскрыв наличие ёмкой батареи, пишет издание Gizmochina.

Vivo X Fold3. Источник фото: GSMArena

На сайте TENAA предполагаемый смартфон Vivo X Fold4 с модельным номером V2429A указан с аккумуляторной батареей на 6365 мА·ч, которая, судя по всему, в серийных образцах будет указываться с ёмкостью 6500 мА·ч, что значительно больше показателя модели предшествующего поколения, Vivo X Fold3, оснащённой аккумулятором на 5500 мА·ч.

Также это означает, что Vivo X Fold4 может занять лидирующую позицию среди всех складных смартфонов по показателю ёмкости аккумуляторной батареи.

Кроме того, устройство обзаведётся поддержкой двух сим-карт, стандарта связи 5G, спутниковой системы навигации ГЛОНАСС и будет поставляться с предустановленной ОС Android 15.

Более ранние утечки указывали на то, что новинка будет иметь более тонкий и лёгкий корпус на фоне X Fold3 Pro, хотя о сравнении с X Fold3 ничего не говорилось. Также новинке приписывают наличие чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, хотя данная информация не подтверждена и выглядит подозрительно, учитывая, что всего через несколько дней дебютирует чип следующего поколения, Snapdragon 8 Gen 4 (Snapdragon 8 Elite).