Новинка является одной из наиболее доступных 5G-моделей.

Бренд Redmi представляет в Индии свой новый бюджетный смартфон Redmi A4 5G, который позиционируется в качестве первой модели, оснащённой чипсетом Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Чип Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2, анонсированный несколько месяцев назад, производится по 4-нм технологическому процессу и оснащается двумя ядрами Cortex-A78, достигающими тактовой частоты 2.0 ГГц, совместно с шестью ядрами Cortex-A55, работающими на частоте 2.0 ГГц. Чипсет поддерживает дисплеи с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 90 Гц и оснащается мощным модемом с поддержкой скоростного стандарта передачи данных 5G.

Внешне новинка напоминает такие модели, как Redmi 14R и Redmi 14C, имея круглый модуль камеры на задней панели, включающий в себя 50-Мп основную камеру со вспомогательным датчиком.

Хотя производитель в настоящий момент не раскрывает характеристик новой модели, ранее стало известно, что новинка может получить 6.7-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, 8-Мп селфи-камеру и аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Стоимость смартфона Redmi A4 5G в индийской рознице весьма демократична и составляет чуть менее 10 000 рупий ($120), что делает новинку одной из наиболее доступных 5G-моделей.