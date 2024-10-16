Компания подтвердила период дебюта новинки и ряд её возможностей.

Компания Realme готовится к презентации своего флагманского смартфона GT 7 Pro, раскрывая своим потенциальным клиентам некоторые данные о характеристиках и времени дебюта новинки, пишет издание Gizmochina.

В сообщении на платформе Weibo президент Realme China Сюй Ци Чейз подчеркнул, что смартфон Realme GT 7 Pro сочетает в себе флагманский чипсет нового поколения и перископический телеобъектив, что позволит достичь высокой производительности совместно с впечатляющими возможностями камеры без каких-либо компромиссов.

Кроме того, Сюй Ци Чейз раскрыл период дебюта топовой модели Realme – новинка появится уже в текущем месяце. Также компания продемонстрировала дизайн коробки, в которой будет поставляться устройство.

Источник фото: Gizmochina

Предыдущие утечки раскрыли, что смартфон Realme GT 7 Pro получит флагманский 3-нм чипсет следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (Snapdragon 8 Elite), качественный дисплей Samsung с разрешением 1.5K и технологией DC-затемнения, тройную камеру на задней панели, представленную 50-Мп основным датчиком LYT-700 с поддержкой оптической стабилизации изображения, 8-Мп сверхширокоугольным модулем и 50-Мп перископическим телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом, а также ёмкую кремниевую аккумуляторную батарею на 6500 мА·ч, производящуюся по новой технологии, позволяющей уменьшить толщину устройства, с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Кроме того, новинка первой среди всех моделей Realme должна обзавестись ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей. Также ожидается, что флагманская модель получит защиту от пыли и воды по стандарту IP69. Новинка будет работать под управлением Android 15 с надстройкой в виде Realme UI 6.