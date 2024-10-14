Новинка получит высокие характеристики.

Компания Oppo в ближайшее время готовится представить сразу несколько своих новых продуктов, в том числе флагманский планшет Oppo Pad 3 Pro, который уже появился на одной из официальных платформ производителя, раскрыв ряд своих характеристик, пишет издание NotebookCheck.

Согласно опубликованным данным, планшет Oppo Pad 3 Pro будет выпускаться в двух цветовых оформлениях, а именно в голубом (Night Blue) и золотистом (Dawn Gold), и четырёх конфигурациях оперативной и постоянной памяти — 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ, 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ.

Внешне новинка похожа на модель OnePlus Pad 2, анонсированную на глобальном рынке несколько месяцев назад, имея круглый модуль камеры на тыльной стороне и корпус со скруглёнными углами, но отличается отделкой задней панели.

Источник фото: NotebookCheck/Oppo

Кроме того, новая модель получит дополнительную поддержку стилуса Oppo Pencil 2 Pro и клавиатуры. Планшет будет поставляться с предустановленной ColorOS 15.

Ожидается, что новинка будет оснащаться производительным чипсетом текущего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, хотя в скором времени ему на смену придёт более производительный чип Snapdragon 8 Gen 4 (Snapdragon 8 Elite).

Официальная презентация планшета Oppo Pad 3 Pro должна состояться 24 октября текущего года совместно со смартфонами серии Find X8.