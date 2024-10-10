Флагманский чип нового поколения от MediaTek демонстрирует высокие показатели.

Несколько часов назад MediaTek представил свой новый высокопроизводительный чипсет Dimensity 9400, который в скором времени дебютирует в составе флагманских смартфонов, в список которых входит и Oppo Find X8 Pro, протестированный WhyLab, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Gizmochina

Как утверждает производитель, 3-нм чипсет Dimensity 9400 превосходит модель предшествующего поколения на 35 % в однопоточной производительности и на 28% в многопоточной, а его графический процессор быстрее предшественника на 41%.

Смартфон Oppo Find X8 Pro, оснащённый новейшим чипом Dimensity 9400, был протестирован в популярной игре Genshin Impact, где обеспечил средний показатель около 60.44 fps, в то время как iPhone 16 Pro, снабжённый чипсетом Apple A18 Pro, продемонстрировал результат 47.48 fps, то есть преимущество SoC от MediaTek составило 27%.

Источник фото: NotebookCheck/WhyLab

Также на представленном графике видно, что чипсет Dimensity 9400 в течение получаса обеспечивал более плавную частоту кадров практически без заметных падений, чего не скажешь про A18 Pro. Конечно, чип от Apple тестировался в разрешении 864p, в то время как SoC от Mediatek испытывался при разрешении 810p, но разница по данному параметру не слишком значительна, а показатели Dimensity 9400 более стабильны.