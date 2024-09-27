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Immortalis-G925 MP12 в Dimensity 9400 на частоте 1612 МГц уступил Adreno 830 в Snapdragon 8 Elite
Новинка тестировалась в составе смартфона Vivo X200.

По мере приближения даты официальной презентации чипсета нового поколения MediaTek Dimensity 9400 в сети Интернет появляется всё больше тестов, проливающих свет на производительность предстоящей новинки — сегодня стало известно о возможностях GPU в составе нового чипа в тесте Geekbench.

Источник фото: Gizchina

Как сообщает издание NotebookCheck, графический процессор ARM Immortalis-G925 MP12, которым оснащается чипсет MediaTek Dimensity 9400, в составе смартфона Vivo X200 с 16 ГБ оперативной памяти в бенчмарке Geekbench был представлен с 12 вычислительными ядрами и работал на частоте 1612 МГц, что является одним из самых высоких показателей для GPU, предназначенных для смартфонов.

Результаты новинки, в отличие от его частотных показателей, оказались не такими впечатляющими — в тесте OpenCL графический процессор ARM Immortalis-G925 MP12 получил 16 257 баллов, что дало ему возможность обойти модель предшествующего поколения, ARM Immortalis-G720 MP12 в Dimensity 9300, на скромные 10 %.

Источник фото: NotebookCheck/Geekbench

Сравнение результатов новинки с показателями протестированного чуть ранее видеоядра Adreno 830, которым снабжается чип следующего поколения от Qualcomm, ранее известный как Snapdragon 8 Gen 4, но, судя по всему, изменивший своё название на Snapdragon 8 Elite, и вовсе оказывается не в пользу модели от MediaTek — соперник, набирая 19 698 баллов, вырывается вперёд на 21 %.

Предыдущая утечка указывала на более весомое увеличение производительности новинки по сравнению с предшественником в бенчмарке Aztec от GFXBench, поэтому рекомендуется дождаться большего количества тестов для более точной оценки быстродействия нового чипа, тем более, что официальный запуск MediaTek Dimensity 9400 намечен на 9 октября текущего года.

#mediatek dimensity 9400 #arm immortalis-g925 mp12
Источник: notebookcheck.net
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Подтверждена дата запуска чипсета MediaTek Dimensity 9400
Информатор рассказал о превосходстве GPU в составе Dimensity 9400 над A18 Pro и Snapdragon 8 Gen 3
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