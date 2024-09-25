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Графический процессор Adreno 830 в Snapdragon 8 Gen 4 обгоняет предшественника на 40% в Geekbench
Новинка почти достигает показателя Adreno X1-85 в Snapdragon X Elite X1E-84-100.

Графический процессор Adreno 830, которым оснащён предстоящий высокопроизводительный чипсет следующего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, продолжает обрастать подробностями, проливающими свет на быстродействие новинки — сегодня GPU был протестирован в бенчмарке Geekbench, продемонстрировав заметный прирост производительности по сравнению с моделью предшествующего поколения, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Qualcomm

Как следует из записей в базе данных Geekbench, графический процессор Adreno 830, оснащённый 12 вычислительными блоками, в тесте OpenCL получил 19698 очков, что выше показателя предшественника, Adreno 750 в составе Snapdragon 8 Gen 3, на 40 %. Это вполне соответствует недавней утечке, согласно которой в тесте GFXBench Aztec Ruins High видеоядро следующего поколения было быстрее в среднем на 37 %.

Источник фото: NotebookCheck/Geekbench

Отмечается, что результаты мобильного графического процессора Adreno 830 в бенчмарке Geekbench весьма высоки, учитывая, что видеоядро Adreno X1-85, которым оснащается чип Snapdragon X Elite X1E-84-100, предназначенный для ноутбуков, в аналогичном тесте набирает лишь на 4 % больше.

Конечно, по данному результату сложно судить о реальной производительности GPU, поэтому для полноты картины рекомендуется дождаться запуска чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который состоится во второй половине октября.

#snapdragon 8 gen 4 #adreno 830
Источник: notebookcheck.net
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