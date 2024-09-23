Кроме того, новинка заметно обгоняет Dimensity 9300 и Apple M4.

Предстоящий чипсет следующего поколения MediaTek Dimensity 9400 продолжает обрастать подробностями, проливающими свет на возможности будущей новинки — сегодня информатор Digital Chat Station обнародовал данные относительно производительности видеоядра предстоящего флагмана от MediaTek, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: Gizchina

Утверждается, что в тесте Aztec от GFXBench (1440p, offscreen, Vulkan) графический процессор Arm Immortalis-G925, которым оснащается чипсет MediaTek Dimensity 9400, обеспечил показатель 134 fps — это на 86 и 41 % больше по сравнению с возможностями GPU в составе Apple A18 Pro и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 соответственно.

Кроме того, новинка обходит встроенное видеоядро модели предшествующего поколения, Dimensity 9300, на 61 % и обгоняет графический процессор, которым снабжён чип Apple M4, на 22 %.

Отмечается, что в тестах мог принимать участие инженерный образец с более высокими ограничениями по энергопотреблению, в то время как производительность серийной версии упрётся в возможности по отводу тепла от чипа, что потребует от производителя дополнительных ограничительных мер.

К сожалению, информации о производительности графических процессоров в составе основных конкурентов MediaTek Dimensity 9400, чипсетов Snapdragon 8 Gen 4 у Exynos 2500, которые, как ожидается, будут оснащены весьма мощными iGPU, в настоящий момент не предоставляется.