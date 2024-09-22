Кроме того, новинка получила ёмкую батарею.

Смартфон Tecno Spark 30, который ранее появлялся в разнообразных утечках и базах данных организаций, ответственных за сертификацию устройств, наконец-то представлен на официальном сайте производителя, где раскрыли его характеристики, сообщает издание GSMArena.

Новинка оснащается 6.78-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц, пиковой яркостью 800 нит и откликается даже на касания мокрыми пальцами. В смартфоне восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G91, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Модель имеет корпус с элегантным дизайном, скруглёнными углами и выступающим модулем камеры на задней панели. Основная камера новинки представлена 64-Мп датчиком Sony IMX682, а селфи-камера на фронтальной стороне, расположенная в круглом вырезе дисплея, имеет разрешение 13 Мп.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Смартфон поставляется с предустановленной ОС Android 14. Информации о периоде выхода обновлений программного обеспечения производитель в настоящее время не предоставляет.

Источник фото: GSMArena

Кроме того, новинка снабжается встроенным в кнопку питания сканером отпечатков пальцев, двумя динамиками с Dolby Atmos, модулем NFC и защитой от пыли и брызг по стандарту IP64.

Смартфон Tecno Spark 30 выпускается в чёрном (Orbit Black) и белом (Orbit White) цветовых оформлениях. Данные о стоимости новинки пока держатся в секрете.