Новинка появится раньше, чем предполагалось.

Компания Samsung готовится к запуску своего доступного флагманского смартфона Galaxy S24 FE — это следует из случайно опубликованного тизера, размещённого представителями YouTube-канала Samsung Vietnam, которые спустя несколько часов поспешили его удалить, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/SamMobile/Samsung

В коротком видео были продемонстрированы очертания загадочной модели с тройной камерой и металлической средней рамкой — как предполагается, данный смартфон представляет собой не что иное, как Galaxy S24 FE. Кроме того, тизер подтверждает поддержку устройством функций с использованием технологий искусственного интеллекта Galaxy AI.

В конце видео указывается дата предстоящего события — 26 сентября текущего года. Если информация соответствует действительности, то Galaxy S24 FE может дебютировать ранее модели предшествующего поколения, Galaxy S23 FE, появившейся в октябре 2023 года.

Ожидается, что новинка получит чипсет Exynos 2400e с чуть сниженной по сравнению со стандартной моделью, Exynos 2400, частотой, и 6.7-дюймовый дисплей, выполненный по технологии AMOLED и защищённый Gorilla Glass Victus+, с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Кроме того, смартфону приписывается наличие 50-Мп основной камеры, соседствующей с 12-Мп сверхширокоугольным модулем и телеобъективом на 8 Мп с трёхкратным оптическим зумом, а также 10-Мп селфи-камеры. Питанием новинку должна обеспечить аккумуляторная батарея ёмкостью 4565 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт и обратной 9-Вт зарядки.

Согласно утечкам, новинка будет представлена в чёрном, голубом, зелёном, графитовом и жёлтом цветовых оформлениях.

Предполагается, что совместно с Galaxy S24 FE может быть представлена и новая линейка планшетов Galaxy Tab S10.