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Более 200 российских интернет-провайдеров пожаловались в ФАС из-за замедления YouTube
Операторы связи указывают на незаконные ограничительные методы.

Замедление популярной видеоплатформы YouTube в России, которое было реализовано несколько недель назад, стало причиной недовольства  со стороны пользователей и негативных последствий для интернет-провайдеров, предоставляющих услуги проводного доступа в сеть Интернет, что заставило последних направить жалобу в ФАС России, сообщает CNews со ссылкой на данные РБК.

Источник фото: Pixabay

Как отмечает издание, в настоящее время домен сайта YouTube не указан в Едином реестре запрещённых сайтов, но видеоплатформой практически невозможно пользоваться в сетях интернет-провайдеров, предоставляющих проводной доступ в Интернет, в то время как абоненты крупных операторов мобильной связи такой проблемы лишены.

В связи со сложившейся ситуацией Ассоциация «Ростелесеть», в которую входит более двух сотен региональных операторов, написала в ФАС России обращение, в котором попросила возбудить производство в связи с обнаруженными признаками нарушения закона «О защите конкуренции», аргументировав это тем, что замедление YouTube происходит неравномерно в зависимости от оператора связи.

Также в жалобе было отмечено, что внешнее воздействие при помощи замедления может быть осуществлено посредством устройств ТСПУ, которые управляются Главным радиочастотным центром, хотя таких мер законодательством Российской Федерации не предусмотрено, а непосредственно сама видеоплатформа YouTube, как и её доменное имя, не указываются в «чёрном списке» сайтов.

Ранее Роскомнадзор, которому и подконтролен Главный радиочастотный центр, отправил сообщение в ответ на обращение Ассоциации «Ростелесеть», в котором разъяснил, что ограничительные меры против YouTube были вызваны неоднократным нарушением законодательства РФ, добавив, что к различным операторам применяются разные градации замедления.

По мнению же представителей Ассоциации «Ростелесеть», Роскомнадзор не имеет права самовольно ограничивать доступ к тем или иным сайтам без законных оснований, попутно создавая неравные условия для операторов связи на конкурентном рынке.

Чуть ранее стало известно, что целый ряд абонентов отказываются от услуг домашних интернет-провайдеров, переходя на мобильные сети, пользуясь которыми видео на YouTube зачастую можно смотреть без особых проблем.

Жалоба была направлена в ФАС 12 сентября текущего года, и у ведомства есть месяц в запасе для принятия решения, хотя опция по продлению срока рассмотрения ещё на два месяца тоже имеется.

#youtube
Источник: cnews.ru
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