Планшет подойдёт как для повседневного, так и для профессионального использования.

Помимо своего топового планшета MatePad Pro 12.2 (2024), компания Huawei представила и более доступную модель, MatePad 12 X, которая благодаря своим высоким характеристикам и целому ряду возможностей подойдёт как для повседневных задач, так и для профессиональных нужд, информирует издание Gizmochina.

Планшет Huawei MatePad 12 X оснащается большим экраном с диагональю 12 дюймов, разрешением 2.8K (2800x1840 точек), динамической частотой обновления от 30 до 144 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и поддержкой технологии PaperMatte, уменьшающей блики и имитирующей текстуру бумаги для решения различных задач, в том числе создания эскизов,.

Модель имеет стильный дизайн с дисплеем, занимающим 88 % площади фронтальной панели, и прочный цельнометаллический корпус с толщиной всего 5.9 мм. Вес планшета составляет 555 г, что позволяет легко его транспортировать.

Устройство поставляется с 8/12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти. Питанием планшет обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 10 100 мА·ч, позволяющая смотреть видеоролики в течение 14 часов и поддерживающая быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Основная камера планшета представлена 13-Мп модулем, соседствующим с 8-Мп широкоугольным объективом на задней панели. На фронтальной стороне имеется 8-Мп селфи-камера, способная записывать видео с разрешением 1080p и скоростью 30 кадров в секунду.

Источник фото: Gizmochina

Устройство поддерживает стилус Huawei M-Pencil третьего поколения и магнитную клавиатуру с поддержкой технологии NearLink, что расширяет его возможности для решения профессиональных задач. Кроме того, планшет снабжается разъёмом USB Type-C и поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и Huawei Sound, а также имеет целый набор функций, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта.

Планшет Huawei MatePad 12 X доступен для покупки по всему миру с 19 сентября текущего года и поставляется в белом и зелёном цветовых оформлениях. Стоимость версии с накопителем на 512 ГБ в Великобритании составляет 550 фунтов стерлингов.

Оформившим предварительный заказ с 19 сентября до 22 октября производитель обещает скидку в 100 фунтов стерлингов и бесплатный стилус Huawei M-Pencil третьего поколения.