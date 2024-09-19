Модель имеет элегантный дизайн и высокие характеристики.

Компания Huawei запускает свой топовый планшет MatePad Pro 12.2 (2024), имеющий высокие характеристики и предоставляющий расширенные возможности как для профессионального, так и для творческого использования, сообщает издание Gizmochina.

Планшет Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) оснащается 12.2-дюймовым дисплеем Tandem OLED с разрешением 2800x1840 точек, плавной частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и точностью цветопередачи Delta E<1, а также технологией PaperMatte, предлагающей улучшенные возможности для создания эскизов и рисования, максимально приближённые к технике выполнения данных работ на бумаге, что позволяет использовать устройство в профессиональных задачах, применяя стилус Huawei M-Pencil третьего поколения.

Кроме того, дисплей планшета имеет поддержку движка Fangtian Painting Engine 2.0, обрабатывающего холсты с более чем пяти сотнями слоёв и разрешением до 8K, что ещё больше расширяет возможности устройства для художников.

Планшет обладает премиальным дизайном с экраном, занимающим 92 % фронтальной поверхности, а также лёгким и тонким корпусом, вес и толщина которого составляют 508 г и 5.5 мм соответственно.

Модель снабжается до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти, а также аккумулятором ёмкостью 10 100 мА·ч, поддерживающим быструю зарядку Huawei SuperCharge мощностью 100 Вт, обеспечивающую восполнение заряда батареи на 100 % всего за 55 минут.

На задней панели устройства располагается основная камера с разрешением 13 Мп, дополненная широкоугольным объективом на 8 Мп, а на фронтальной стороне имеется 8-Мп камера, предназначенная для селфи и видеозвонков.

Источник фото: Gizmochina

Дополнительно планшет оснащается клавиатурой Huawei Glide Keyboard, превращающей устройство в мобильную рабочую станцию. Модель поставляется с предустановленной HarmonyOS 4.2 и целым рядом инструментов, использующих технологии искусственного интеллекта.

Планшет Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) доступен по всему миру с 19 сентября текущего года. Стоимость модели в Великобритании составляет 700 фунтов стерлингов за версию в чёрном цветовом оформлении с 256-Гб накопителем и 800 фунтов стерлингов за модификацию в цвете Premium Gold с хранилищем объёмом 512 ГБ.

Покупателям, оформившим предварительный заказ с 19 сентября по 22 октября, обещана скидка в размере 100 фунтов стерлингов, а также бесплатный стилус Huawei M-Pencil третьего поколения.