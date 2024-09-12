Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Samsung Galaxy M05 с 6.7-дюймовым экраном, чипом Helio G85 и ёмкой батареей оценён в менее чем €90
Новинка унаследовала ряд характеристик от Galaxy A05.

Южнокорейский производитель Samsung пополняет ассортимент своих смартфонов новой бюджетной моделью Galaxy M05, унаследовавшей ряд характеристик от Galaxy A05, дебютировавшего ещё в прошлом году, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

Смартфон Samsung Galaxy M05 получил тот же 6.7-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ (720x1600 точек) с достаточно заметными рамками и вырезом для селфи-камеры, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а также 12-нм восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G85.

К слову, Samsung продолжает использовать данный чип, вышедший ещё в 2020 году, для своих доступных моделей, не ограничившись только Galaxy M05, но и оснастив им модель Galaxy A06, дебютировавшую несколько недель назад, которая унаследовала SoC от Galaxy A05.

Основная камера новинки представлена сенсором с разрешением 50 Мп, который на задней панели соседствует с 2-Мп датчиком глубины. На фронтальной стороне устройства имеется 8-Мп камера, предназначенная для селфи и видеозвонков. Сканера отпечатков пальцев смартфон не получил, но имеет поддержку Face Unlock.

Питается новинка от аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 25 Вт через кабель USB Type-C. Зарядное устройство в комплект поставки не входит.

Преимуществом Galaxy M05 перед прошлогодней моделью Galaxy A05 является тот факт, что новинка работает под управлением более свежей версии ОС, Android 14, которая в будущем получит ещё два обновления. Кроме того, производитель обещает выпускать апдейты безопасности для новой модели в течение четырёх лет.

Также устройство имеет слот расширения для карт памяти microSD объёмом до 1 ТБ, аудиоразъём, поддерживает две сим-карты, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3. Новинка доступна в цветовом оформлении, которое производитель называет Light Blue, что должно соответствовать голубому оттенку, но больше смахивает на светло-зелёный.

Стоимость смартфона Samsung Galaxy M05 весьма демократична и в индийской рознице составляет 7999 рупий (95 долларов/86 евро).

#samsung galaxy m05
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Команда «Вояджера-1» успешно заменила двигатель после 47 лет пребывания в космосе
11
Эксперты XDA назвали 8 худших игровых видеокарт в истории производства NVIDIA и AMD
15
Sony прекращает бесплатную подписку PS Plus для украинцев с ноября
12
К югу от Сатурна нашли необычную экзопланету, которая ставит под сомнение законы планетообразования
5
Япония построит суперкомпьютер, который будет в 1000 раз быстрее, чем самые мощные машины в мире
2
Ростех начал поставки станций тропосферной связи «Гроза»
+
Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West и Spider-Man 2 сравнили на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro
+
Объявлены группы BLAST Premier: Fall Final 2024
+
Warhammer 40,000: Space Marine 2 за первые дни продаж разошелся тиражом в два миллиона копий
+
За день до запуска смартфона Vivo T3 Ultra стали известны его характеристики
+
Samsung Galaxy A55 5G получит сентябрьское обновление Android 2024
+
Цены на арендную недвижимость в Москве достигли 100 тысяч рублей за однокомнатную квартиру
1
Эти 5 старых телефонов получат обновление до Android 14 благодаря LineageOS 21
+
Инсайдер утверждает, что Sony может готовить к выпуску PS Vita 2
1
NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 561.09 с поддержкой God of War Ragnarök, Frostpunk 2 и FF XVI
3
Космический зонд JUICE подтвердил: Земля – космический оазис
+
Samsung выпустит мобильный телефон с большим 12,4-дюймовым сворачивающимся экраном
+
Samsung и Ambarella расширяют сотрудничество: новый 2-нм заказ на производство чипов для ADAS
+
Motorola представила первый смартфон с пятью годами обновлений
+
Процессоры Ryzen 9000 уступают по популярности «проблемным» флагманам Intel 13-го и 14-го поколений
55

Популярные статьи

"Союз", "Наемный убийца", "Смерч 2" - обзор фильмов 2024 года
6
Какие электроприборы могут привести к возгоранию в доме, и как защититься от короткого замыкания
4
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
53
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
32
8 захватывающих и красивых игр на ПК, ради которых не жалко купить мощную видеокарту в 2024 году
2
Eurasian Times: ВВС Китая стремительно развиваются и вскоре станут самыми мощными в мире
9
Новая серия процессоров Ryzen 9000 приехала в Россию – за Ryzen 9 9950X просят почти 100 000р
6
Популярные заблуждения о правилах зарядки смартфона, о существовании которых знать необязательно
4
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
13

Сейчас обсуждают

Евгений Шрайнер
21:08
Вон солнечный парус тестируют. Может новый аппарат с его помощью запульнут. Ещё можно его лазером ускорить. Думаю сможет куда быстрее лететь. Понятно аппарат должен будет быть сильно легче. Но и техно...
Команда «Вояджера-1» успешно заменила двигатель после 47 лет пребывания в космосе
Ezdiumno_ru
21:06
Два варианта: 1. Он блефует, чтобы удержать часть потенциальных покупателей. 2. У них уже что-то было, но они придерживали, пока жареный петух не клюнул - не появились процы ARM... В любом случае: ...
Генеральный директор Intel заявил, что процессоры Lunar Lake свергнут доминирование ARM
Бот_Пригожина_03081
20:53
"Это не нас ипут, а мы ипём всех свой ж0п0й" (с) Зеля.
Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВС РФ в Курской области и заявил, что всё идёт «по украинскому плану»
NuclearMissionJam
20:52
Когда нужно он подмечает важные вещи. А Xbox хейт это просто амплуа
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
UglyGuy
20:52
Учителя заражаются тупостью просто
AOC представила четыре новых игровых монитора GAMING G4
VAKT
20:47
Там на заборе тоже много чего пишут. Неужели вы идёте, куда написано ? Откуда Озон знает то, чего не объявлял производитель ? У вас проблемы с критической оценкой или вы производителю не верите ? Вот ...
Процессоры Ryzen 9000 уступают по популярности «проблемным» флагманам Intel 13-го и 14-го поколений
Лев корл
20:47
Челленджер - самый неуязвимый танк - его просто еще никто не уязвлял))))) Потому и абсрамсы отвели от линии бс, чтобы не абсрамсились))) И ф16 прячут чтобы не обэфсосились)))
Западные СМИ публикуют подробности провала курской авантюры ВСУ
Roditch
20:46
Используйте качественные зарядные устройства, не используйте смартфоны во время заряда. Вот и все правила, для того, что бы батарея жила дольше. Меняется она действительно без проблем в течении 20 мин...
Популярные заблуждения о правилах зарядки смартфона, о существовании которых знать необязательно
kaissa
20:44
Ерунда это все от 20 до 80. И батарея деградирует только если перегревается...
Популярные заблуждения о правилах зарядки смартфона, о существовании которых знать необязательно
REY_B_
20:44
Так надо было начинать со здорового питания детей на гражданке....
Sony добавила в PS5 новые функции и кастомизацию для удобства пользователей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем