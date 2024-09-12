Новинка унаследовала ряд характеристик от Galaxy A05.

Южнокорейский производитель Samsung пополняет ассортимент своих смартфонов новой бюджетной моделью Galaxy M05, унаследовавшей ряд характеристик от Galaxy A05, дебютировавшего ещё в прошлом году, сообщает издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

Смартфон Samsung Galaxy M05 получил тот же 6.7-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ (720x1600 точек) с достаточно заметными рамками и вырезом для селфи-камеры, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а также 12-нм восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G85.

К слову, Samsung продолжает использовать данный чип, вышедший ещё в 2020 году, для своих доступных моделей, не ограничившись только Galaxy M05, но и оснастив им модель Galaxy A06, дебютировавшую несколько недель назад, которая унаследовала SoC от Galaxy A05.

Основная камера новинки представлена сенсором с разрешением 50 Мп, который на задней панели соседствует с 2-Мп датчиком глубины. На фронтальной стороне устройства имеется 8-Мп камера, предназначенная для селфи и видеозвонков. Сканера отпечатков пальцев смартфон не получил, но имеет поддержку Face Unlock.

Питается новинка от аккумуляторной батареи ёмкостью 5000 мА·ч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 25 Вт через кабель USB Type-C. Зарядное устройство в комплект поставки не входит.

Преимуществом Galaxy M05 перед прошлогодней моделью Galaxy A05 является тот факт, что новинка работает под управлением более свежей версии ОС, Android 14, которая в будущем получит ещё два обновления. Кроме того, производитель обещает выпускать апдейты безопасности для новой модели в течение четырёх лет.

Также устройство имеет слот расширения для карт памяти microSD объёмом до 1 ТБ, аудиоразъём, поддерживает две сим-карты, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3. Новинка доступна в цветовом оформлении, которое производитель называет Light Blue, что должно соответствовать голубому оттенку, но больше смахивает на светло-зелёный.

Стоимость смартфона Samsung Galaxy M05 весьма демократична и в индийской рознице составляет 7999 рупий (95 долларов/86 евро).