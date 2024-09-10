Ценник новинки может быть оправдан более высокими характеристиками.

Уже совсем скоро компания Samsung должна официально презентовать свою более доступную модель в линейке Galaxy S24, но стоимость Galaxy S24 Fan Edition (FE) может разочаровать потенциальных покупателей — это следует из информации, опубликованной сайтом WinFuture, сообщает издание Gizmochina.

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Утверждается, что стоимость смартфона Samsung Galaxy S24 FE увеличится на целых 100 долларов/100 евро — если цена модели предшествующего поколения, Galaxy S23 FE, на старте продаж составляла $599, то новинка будет предлагаться уже за $699.

Конечно, повышение ценника может быть оправдано, учитывая, что Samsung Galaxy S24 FE, как предполагается, получит большой 6.7-дюймовый дисплей вместо 6.4-дюймового экрана, которым оснащается предшественник, что вплотную приблизит новинку к флагманской модели, Galaxy S24 Ultra.

Кроме того, новая модель обзаведётся более быстрым чипсетом — утверждается, что новинка будет оснащена либо Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, либо Exynos 2400, которыми снабжаются другие представители линейки Galaxy S24, но со сниженными на 100 МГц тактовыми частотами.

При этом ряд характеристик новинка унаследует от предшественницы — ожидается, что базовая версия Galaxy S24 FE сможет предложить те же 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а также камеру, аналогичную смартфону Galaxy S23 FE, который оснащается 50-Мп основным модулем, 12-Мп сверхширокоугольным объективом и 8-Мп телеобъективом, а также 10-Мп селфи-камерой.

Чуть ранее смартфон Samsung Galaxy S24 FE появлялся на нескольких сайтах сертификации и даже на реальной фотографии, поэтому слухи о его дебюте в октябре текущего года кажутся вполне оправданными.