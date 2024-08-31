Новинка должна дебютировать уже осенью.

Компания Samsung должна представить свою новую модель серии Galaxy S24, получившую название Galaxy S24 FE, в ближайшие несколько недель — предстоящая новинка ранее была замечена в базах данных ряда организаций по сертификации устройств, а сегодня появилась на веб-сайте FCC, в том числе на реальной фотографии, говорится в публикации издания Neowin.

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE (Fan Edition) на сайте сертификации Федеральной комиссии по связи (FCC) имеет модельный номер SM-S721U, что соответствует версии для США, протестированной ранее в Geekbench.

Также указывается, что новинка получила поддержку Wi-Fi 6E (2,4 ГГц и 5 ГГц), 5G, NFC, LTE, GSM, Bluetooth и ряда других стандартов. Кроме того, устройство поддерживает беспроводную зарядку, в том числе обратную с мощностью до 9 Вт, которую протестировали с использованием умных часов и наушников. Высота и ширина смартфона составляет 162.0 и 77.3 мм соответственно, а данных о толщине не предоставляется.

Реальное изображение Galaxy S24 FE, которое, судя по всему, было сделано в процессе прохождения устройством тестов, демонстрирует, что новинка имеет плоский дисплей с закруглёнными углами.

Источник фото: Neowin

Ранее стало известно, что модель получит чипсет Exynos 2400e, 6.7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит, а также аккумулятор ёмкостью 4565 мА·ч, поддерживающий быструю зарядку.

Работать устройство будет под управлением One UI 6.1.1 на базе Android 14 и получит целый ряд функций с использованием технологий искусственного интеллекта Galaxy AI. Новинка должна быть представлена в следующих цветовых оформлениях — голубом, жёлтом, зелёном, белом/серебряном и сером.

Ожидается, что официальная презентация смартфона Samsung Galaxy S24 FE состоится в октябре текущего года.