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Пользователи предварительных версий Windows 11 жалуются на загрузку CPU и зависания при обновлении
Судя по всему, механизм обновления работает неправильно.

Предварительные версии Windows 11, распространяемые среди участников программы Windows Insider и предназначенные для тестирования, частенько имеют баги и ошибки — на этот раз пользователи жалуются на высокую загрузку CPU, что приводит к лагам, и застреванию процесса скачивания при обновлении, говорится в публикации сайта Neowin.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что проблемы, выраженные в загрузке CPU, приближающейся к 100 %, при достижении прогресса скачивания обновления в 8 %, наблюдаются в канале Dev с последней сборкой 26120.1542, соответствующей апдейту KB5041872. Судя по всему, процесс загрузки, достигая значения в 8 %, пытается выполнить какую-то операцию, что и приводит к высокой нагрузке на процессор и последующим зависаниям.

На официальном форуме Microsoft, посвящённом решению проблем с Windows, о данной неполадке сообщил уже не один пострадавший, а несколько десятков пользователей подтвердило, что столкнулось с аналогичной ситуацией. При этом с проблемой сталкиваются не только при попытке установки апдейта KB5041872, но и более старой версии, KB5038603.

Помимо указания обозначенных выше симптомов, пользователи обнаружили, что высокая загрузка CPU является результатом неправильной работы процесса TiWorker.exe, который в том числе отвечает за обновление Windows.

В настоящий момент представители Microsoft не дали официальных пояснений, но с учётом того, что сборки являются предварительными, подобная ситуация не должна вызывать удивления.

#windows 11
Источник: neowin.net
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