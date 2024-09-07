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Первый в мире смартфон с тройным складыванием Huawei Mate XT доступен для предварительного заказа
Новинка получила премиальный дизайн и выпускается в двух конфигурациях.

До официальной презентации первого в мире смартфона, оснащённого дисплеем, складывающимся втрое, осталось всего несколько дней, но Huawei решила порадовать тех пользователей, которые хотят первыми получить это инновационное устройство, позволяя совершить предварительный заказ на платформе JD.com, сообщает издание Gizmochina.

На странице предварительного заказа указывается, что смартфон с тройным складыванием Huawei Mate XT будет доступен в двух конфигурациях (16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ и 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ) и двух цветовых оформлениях. Новинка поступит в продажу в Китае 20 сентября.

Источник фото: Gizmochina

Кроме того, опубликованное на странице заказа изображение демонстрирует заднюю панель устройства с премиальным дизайном, отделкой из «веганской кожи» и восьмиугольным модулем камеры с перископическим телеобъективом.

Более ранние утечки сообщают о том, что производителю, несмотря на новизну технологий, удалось добиться невероятно малой толщины устройства, составляющей менее 5 мм в разложенном состоянии, а диагональ экрана новинки, поддерживаемого конструкцией из двух шарниров, при развёртывании будет достигать 10 дюймов.

К сожалению, стоимость смартфона Huawei Mate XT в настоящий момент держится в секрете, но ряд аналитиков считает, что ценник инновационной модели с лёгкостью преодолеет отметку в 2000 долларов. Также считается, что новинка будет выпускаться ограниченным тиражом, что может дополнительно повлиять на цену.

Ранее производитель подтвердил, что официальная презентация устройства намечена на 10 сентября текущего года.

#huawei mate xt
Источник: gizmochina.com
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