Даже преданные фанаты Samsung могут удивиться.

По мере приближения даты официальной презентации премиальных планшетов Samsung нового поколения информации, проливающей свет на характеристики предстоящих новинок, становится всё больше — как сообщает издание Gizmochina, сегодня в сети Интернет появились данные относительно цен моделей серии Galaxy Tab S10, опубликованные Svztechinfo.

Источник фото: PhoneArena

Из утечки следует, что планшеты Samsung Galaxy Tab S10 Plus и Galaxy Tab S10 Ultra будут представлены в версиях как с поддержкой только Wi-Fi, так и стандарта 5G. Кроме того, обе модели будут выпускаться в конфигурациях с 256-ГБ и 512-ГБ хранилищем, а Ultra-версия дополнительно выйдет с накопителем объёмом 1 ТБ.

Стоимость новинок, изначально представленная в швейцарских франках и сконвертированная в евро, оказалась следующей.

Galaxy Tab S10+ Wi-Fi:

12 ГБ + 256 ГБ — 1179 швейцарских франков (1260 евро)

12 ГБ + 512 ГБ — 1299 швейцарских франков (1390 евро)

Galaxy Tab S10+ 5G:

12 ГБ + 256 ГБ — 1319 швейцарских франков (1410 евро)

12 ГБ + 512 ГБ — 1419 швейцарских франков (1517 евро)

Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi:

12 ГБ + 256 ГБ — 1399 швейцарских франков (1496 евро)

12 ГБ + 512 ГБ — 1519 швейцарских франков (1624 евро)

16 ГБ + 1 ТБ — 1829 швейцарских франков (1956 евро)

Galaxy Tab S10 Ultra 5G:

12 ГБ + 256 ГБ — 1549 швейцарских франков (1657 евро)

12 ГБ + 512 ГБ — 1669 швейцарских франков (1785 евро)

16 ГБ + 1 ТБ — 1979 швейцарских франков (2116 евро)

Отмечается, что цены моделей серии Galaxy Tab S10 весьма высоки, и даже базовая версия Galaxy Tab S10+ стоит более 1250 евро, не говоря уже о Galaxy Tab S10 Ultra с топовыми характеристиками, стоимость которого покоряет отметку в более чем 2100 евро.

Конечно, приведенные ценники являются предварительными, поэтому рекомендуется дождаться официальной презентации новинок, в ходе которой производитель объявит рекомендованные розничные цены.