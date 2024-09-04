Тесты производителя демонстрируют более высокие результаты новинок по сравнению с конкурентами.

Компания Qualcomm, следуя своей стратегии по удешевлению устройств под маркой Copilot+ PC, выпускает сразу два новых процессора Snapdragon X Plus, оснащённых 8 ядрами и более скромными характеристиками по сравнению с остальными представителями серии — одна из новых моделей, X1P-42-100, уже была негласно представлена чуть ранее и даже появилась в предварительных тестах, а вторая, X1P-46-100, предстаёт впервые, имея чуть более высокие частоты.

Источник фото: Neowin

Как сообщает издание NotebookCheck, обе модели серии Snapdragon X Plus получили восемь ядер Oryon, то есть на два ядра меньше по сравнению с X1P-64-100 и X1P-66-100, но имеют тот же NPU производительностью 45 TOPS. Различия между двумя новинками заключаются в тактовых частотах CPU и быстродействии Adreno GPU — старшая модель, X1P-46-100, может достичь частот boost до 4.0/3.4 ГГц в одноядерном/многоядерном режиме и имеет графический процессор с производительностью до 2.1 TFLOPS, а младшая, X1P-42-100, достигает тактовых частот 3.4/3.2 ГГц и оснащается видеоядром с быстродействием до 1.7 TFLOPS.

Кроме того, обе новинки имеют поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, до трёх портов USB 4.0, до 64 ГБ 8-канальной 16-битной памяти LPDDR5X-8448, накопителей NVMe SSD с PCIe 4.0, UFS 4.0, до трёх дисплеев 4K 60 Гц и модем Qualcomm X65 5G в качестве опции для добавления сотовой связи.

Компания Qualcomm сравнила возможности своих новых 8-ядерных процессоров с текущими предложениями Intel и AMD, утверждая, что Snapdragon X Plus X1P-46-100 в одноядерных тестах CPU превосходит Core Ultra 5 125U и Ryzen 5 8640U до 79 %, а в многоядерных тестах быстрее Core Ultra 7 155U и Ryzen 7 8840U до 41 %.

В тестах GPU, произведённых компанией Qualcomm, графический процессор Snapdragon X Plus X1P-46-100 демонстрирует на 65-100 % более высокие результаты по сравнению с видеоядрами, которыми оснащаются Core Ultra 5 125U и Ryzen 5 8640U.

При этом есть небольшое уточнение — данные результаты отражают производительность при энергопотреблении между 10 и 20 Вт, а при более высоких мощностях, судя по всему, ситуация может измениться.

Особое внимание производитель уделяет автономности, утверждая, что Snapdragon X Plus X1P-42-100 обеспечивает более долгую продолжительность работы устройства от батареи по сравнению с возможностями Core Ultra 7 155U — выигрыш может достигать от 35 до 100 %.

Источник фото: NotebookCheck/Qualcomm

Отмечается, что с новейшими моделями Lunar Lake от Intel ситуация может быть иная, в то время как продукты Strix Point от AMD в энергоэффективности могут уступить новинкам от Qualcomm.