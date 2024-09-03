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Первые тесты 8-ядерного процессора Snapdragon X Plus показывают его низкую производительность
Геймеров новинка вряд ли заинтересует.

Несколько дней назад Qualcomm представила свой новый процессор Snapdragon X серии Plus под кодовым именем X1P-42-100, предназначенный для более доступных моделей устройств, выпускаемых под маркой Copilot+ PC. В связи с тем, что новинка получила более скромные характеристики по сравнению с другими моделями, в том числе менее производительный GPU, эксперты предположили, что чип обеспечит посредственные результаты на фоне других представителей линейки Snapdragon X, а тесты, которые провели специалисты Wccftech, подтвердили данное предположение.

Источник фото: TechSpot

Как сообщает издание TechSpot, тесты проводились на ноутбуке ASUS ProArt PZ13, оснащённом процессором Snapdragon X Plus X1P-42-100 и памятью LPDDR5X-8448. Согласно CPU-Z, тестируемый 4-нм чип имеет восемь процессорных ядер Oryon в составе двух кластеров, работающих на частоте 3.42 и 3.24 ГГц, 30 МБ кэша, в том числе по 12 МБ кэша L2 для каждого кластера, и графический процессор Adreno X1-45.

Источник фото: TechSpot/Wccftech

В бенчмарке Cinebench 2024 новый процессор набрал всего 102 балла в одноядерном и 649 очков в многоядерном тестах, уступив 10-ядерному Snapdragon X Plus пять и двадцать процентов соответственно. В Geekbench 6 новинка получила 11386 очков в многоядерном бенчмарке, что меньше показателей Ryzen 9 8945HS и Core Ultra 9 185H.

Графический процессор нового чипа также демонстрирует весьма посредственные результаты — в бенчмарке 3DMark Time Spy видеоядро Adreno X1-45 набирает более чем в два раза меньше баллов по сравнению с GPU, которым оснащается модель Snapdragon X Elite, а в 3DMark Steel Nomad уступает на сорок процентов.

В реальных игровых тестах ситуация остаётся без изменений — в Shadow of the Tomb Raider процессор обеспечил средний показатель около 18 fps при разрешении 1080p и низких настройках, а также 12 fps при высоких настройках, что значительно ниже показателя в 33 fps, демонстрируемого Snapdragon X Elite.

Ожидается, что первые ноутбуки, оснащённые чипом Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100, будут представлены на выставке IFA 2024 в конце текущего месяца и получат более низкий ценник.

#snapdragon x plus
Источник: techspot.com
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Qualcomm готовится к выходу нового бюджетного чипа Snapdragon X Plus
В продаже вскоре появятся ноутбуки на основе SoC Snapdragon X Plus X1P-42-100
Доступные модели Copilot+ PC с 8-ядерным процессором серии Snapdragon X Plus появятся с сентябре
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