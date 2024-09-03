Новинка может оказаться на уровне модели Radeon RX 7000 среднего класса.

Предстоящая игровая приставка Sony PlayStation 5 Pro продолжает обрастать слухами и разнообразными утечками, проливающими свет на её характеристики и производительность, а свежие данные информатора Kepler_L2 указывают на то, что новинка может разочаровать ряд геймеров, рассчитывающих на её высокое быстродействие.

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Как сообщает издание NotebookCheck, информатор Kepler_L2 утверждает, что производительность графического процессора игровой приставки PlayStation 5 Pro в растеризации будет на уровне модели видеокарты среднего класса AMD Radeon RX 7700 XT, а в играх с использованием технологии трассировки лучей будет чуть выше.

Дополнительным поводом для беспокойства может стать устаревшая архитектура процессорных ядер — если графический процессор PlayStation 5 Pro, как утверждается, будет основан на современной архитектуре RDNA 3, то CPU будет базироваться на устаревшей архитектуре Zen 2.

Новая разработка Sony, получившая название PlayStation Super Resolution и представляющая собой технологию масштабирования, аналогичную Nvidia DLSS и AMD FSR, может чуть исправить ситуацию, но недостаток производительности, судя по всему, будет ощущаться в играх нового поколения.

Ожидается, что Sony представит свою новую игровую консоль в ближайшие недели — ряд источников предполагает, что это случится уже в сентябре, а стоимость новинки составит не менее $600.