Кроме того, новинка имеет пылевлагозащищённый корпус.

Компания Huawei представляет свою новую Bluetooth-колонку Sound Joy 2 с длительным временем автономной работы и поддержкой целого ряда функций, расширяющих возможности, сообщает издание NotebookCheck.

Беспроводная Bluetooth-колонка Huawei Sound Joy 2 имеет четырёхблочную конструкцию, включающую в себя один полночастотный динамик мощностью 20 Вт с диафрагмой из углеродного волокна, один высокочастотный 10-Вт динамик с шёлковой мембраной и два пассивных излучателя.

Как отмечает производитель, новинка обеспечивает громкость звука до 85 дБА благодаря встроенным алгоритмам улучшения Huawei Sound и способна проработать до 26 часов в автономном режиме, питаясь от ёмкой батареи на 8800 мА·ч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 40 Вт при помощи кабеля USB Type-C, которая способна восполнить заряд, достаточный для работы устройства в течение одного часа, за 10 минут.

Кроме того, поддерживается синхронизация двух колонок для получения стереоффекта путём встряхивания устройств, управление при помощи умных часов или смартфона Huawei и возможность подключения до сотни устройств.

Источник фото: NotebookCheck/Huawei

Huawei Sound Joy 2 имеет пылевлагозащищённый корпус, выполненный по стандарту IP67, три микрофона, RGB-подсветку, а также поддерживает NFC, Bluetooth 5.2 и приложение AI Life. Высота и ширина устройства составляют 202 и 73 мм соответственно, а вес достигает 700 г. Новинка предлагается в следующих цветовых оформлениях — чёрном (Obsidian Black), голубом (Isle Blue) и зелёном (Thriving Green).

Информацией о стоимости своей новой Bluetooth-колонки производитель не делится, поэтому в настоящий момент можно ориентироваться лишь на ценник модели предшествующего поколения, Huawei Sound Joy, которая на старте продаж предлагалась за 170 долларов.