Презентация игровой консоли может произойти уже через несколько недель.

Дебют предстоящей игровой консоли Sony PlayStation 5 Pro уже совсем близко, о чём говорит целый ряд журналистов компьютерных изданий и разработчиков, сообщает сайт NotebookCheck.

Источник фото: Wccftech

Официальная презентация PlayStation 4 Pro состоялась примерно через три года после дебюта стандартной версии игровой консоли, в то время как PlayStation 5, выпущенная ещё в ноябре 2020 года, своей Pro-версии пока не дождалась.

Ситуация изменится уже в ближайшем будущем, о чём в рамках крупного игрового мероприятия Gamescom 2024 неофициально говорили его участники — например, как утверждает журналист итальянского сайта Multiplayer, один из игровых разработчиков посетовал на то, что его компании пришлось отложить запуск своей игры из-за дебюта PlayStation 5 Pro, что намекает на её скорую презентацию.

Издание Wccftech сообщает, что ещё один разработчик не только подтвердил надвигающийся дебют PS5 Pro, но и располагает спецификациями новинки, отмечая, что Pro-версия обеспечит лучшую производительность для игр на базе Unreal Engine 5 по сравнению со стандартной моделью.

Более ранние утечки утверждали, что общее быстродействие PlayStation 5 Pro увеличится более чем на 45 %, а производительность в играх, где требуется применение технологии трассировки лучей, повысится в среднем в 2-3 раза. Кроме того, новинка должна получить ряд новых технологий, позволяющих увеличить показатели fps.

Несмотря на то, что разработчики не поделились информацией о точной дате анонса PlayStation 5 Pro, ожидается, что игровая консоль может быть официально представлена уже в сентябре, а в ноябре появиться в продаже.