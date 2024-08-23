Новинки получат флагманский чипсет нового поколения MediaTek Dimensity 9400.

Компания Oppo готовится представить свои новые смартфоны серии Find X8, которые уже фигурировали в целом ряде утечек, а сегодня издание Smartprix в содружестве с информатором Yogesh Brar публикует ключевые технические характеристики предстоящих новинок.

Источник фото: Smartprix

Утверждается, что смартфон Oppo Find X8 будет оснащён флагманским чипсетом нового поколения MediaTek Dimensity 9400, который придёт на замену чипу Dimensity 9300, установленному в модели предшествующей серии, Find X7, а также плоской 6.7-дюймовой панелью с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц.

На задней панели новинки расположится тройная камера, представленная основным 50-Мп датчиком, 50-Мп сверхширокоугольным объективом и перископическим телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом.

Кроме того, устройство обзаведётся ёмкой батареей на 5600 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, стеклянным корпусом и будет выпускаться в розовом, чёрном, голубом и белом цветовых оформлениях.

Смартфон Oppo Find X8 Pro, по данным источника, получит тот же чипсет MediaTek Dimensity 9400, что и стандартная модель, но более крупный дисплей с диагональю 6.8 дюймов, разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц.

Камера на задней панели будет включать в себя основной широкоугольный объектив на 50 Мп, телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом, 50-Мп сверхширокоугольный модуль и перископический телеобъектив с десятикратным оптическим зумом.

Новинка будет питаться от аккумуляторной батареи ёмкостью 5700 мА·ч с поддержкой быстрой 100-Вт зарядки. Как и стандартная версия, Oppo Find X8 Pro обзаведётся стеклянным корпусом. Новинка выйдет в голубом, чёрном и белом цветах.

Ожидается, что Oppo Find X8 дебютирует в октябре, в то время как информация о дате запуска Oppo Find X8 Pro в настоящий момент не предоставляется.

Чуть ранее смартфон Oppo Find X8 появился на реальной фотографии, продемонстрировав изменения в дизайне.