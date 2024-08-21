Внешне новинка отличается от модели прошлого поколения.

Предстоящий смартфон Oppo Find X8, схема дизайна которого появилась в сети Интернет несколько дней назад, сегодня предстал на реальном изображении, благодаря чему можно оценить внешний вид новинки, говорится в материале сайта Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Как можно увидеть на представленной фотографии, внешне Oppo Find X8 несколько отличается от схематического дизайна, появившегося несколько дней назад — на реальном изображении смартфон имеет квадратный модуль камеры со скруглёнными краями, что отличает его от модели предшествующего поколения, Find X7, имеющей круглый модуль камеры. Светодиодная вспышка осталась на прежнем месте, а датчики камеры изменили своё местоположение.

Помимо этого, новинка получила плоский дизайн как рамки дисплея, так и задней панели. Несмотря на то, что фронтальная сторона смартфона на изображении не представлена, по боковой грани можно полагать, что новая модель, в отличие от Find X7, оснащается плоской панелью, вероятно, с использованием технологии AMOLED, что подтверждает недавние слухи, которые приписывают новинке наличие 6.7-дюймового экрана с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц.

Ключевые характеристики камеры могут быть унаследованы от предшественника — судя по изображению, новинка имеет тройную камеру, которая, как утверждается, включает в себя 50-Мп основной датчик, 50-Мп сверхширокоугольный объектив и перископический телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом.

Также предполагается, что Oppo Find X8 будет оснащён чипом нового поколения MediaTek Dimensity 9400, который придёт на смену чипсету Dimensity 9300, используемому предшественником. Ожидается, что новая модель будет представлена в Китае в четвёртом квартале текущего года.