Новинки получат ряд улучшений по сравнению с предшественницами.

Уже совсем скоро Apple выпустит свою новую линейку смартфонов iPhone 16, которые должны получить целый ряд улучшений по сравнению с моделями предшествующего поколения — сегодняшний материал AppleInsider раскрывает некоторые характеристики камер предстоящих новинок, сообщает сайт NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/AppleTrack

По информации издания, модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат привычную двойную камеру на задней панели, представленную 48-Мп основным модулем с двухкратным оптическим зумом и диафрагмой f/1.6, а также сверхширокоугольным объективом с диафрагмой f/2.2. Утверждается, что Apple впервые оснастит стандартные модели возможностью макросъёмки.

Смартфоны iPhone 16 и iPhone 16 Pro Max получат более существенные улучшения камеры — Pro-версии сохранят тройную конфигурацию на задней панели, а также основной объектив с разрешением 48 Мп и диафрагмой f/1.78, но обзаведутся улучшенным телеобъективом с пятикратным оптическим зумом, который заменит телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом у iPhone 15 Pro, несмотря на то, что разрешение сенсора и диафрагма останутся без изменений (12 Мп, f/2.8).

Сверхширокоугольный объектив также ждут значительные улучшения благодаря увеличению разрешения до 48 Мп с поддержкой 48-Мп фотографий ProRAW.

Одним из самых заметных изменений дизайна линейки iPhone 16 станет оснащение стандартных и Pro-версий новой емкостной кнопкой захвата, имеющей элементы управления жестами, вероятно, для выбора фильтра и регулировки масштаба, а также чувствительность к степени нажатия, позволяя фиксировать экспозицию и фокусировку. Помимо этого, кнопка позволит открывать приложение камеры одним нажатием.

Также предполагается, что Apple представит новый формат изображений для линейки iPhone 16, имеющий название JPEG-XL, что позволит улучшить качество и степень сжатия получаемых снимков.

Улучшения коснутся и записи видеороликов — утверждается, что серия iPhone 16 будет поддерживать запись в разрешении 3K со скоростью 120 кадров в секунду с поддержкой Dolby Vision.

Ожидается, что Apple официально представит свои новые модели серии iPhone 16 в следующем месяце.