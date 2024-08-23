Запуск предварительного тестирования One UI 7 вновь задерживается.

Компания Samsung задерживает запуск бета-программы One UI 7 – ранее предполагалось, что предварительное тестирование обновления стартует в конце июля или начале августа, чуть позже сроки неофициально были перенесены на вторую половину третьего месяца лета, а новая утечка от SamMobile говорит о том, что выход бета-версии One UI 7 задержится ещё больше, сообщает издание NotebookCheck.

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Как утверждает издание, бета-программа One UI 7 на базе Android 15 стартует не ранее сентября текущего года. Кроме того, публикуется неофициальный список моделей, для которых будет доступно обновление — в него входят модели серий Galaxy S24, S23, S22, S21, Galaxy Z Fold 6, Fold 5, Fold 4, Fold 3, Galaxy Z Flip 6, Flip 5, Flip 4, Flip 3, Galaxy A35, A54 и A55.

Ожидается, что первыми One UI 7 получат флагманские смартфоны текущих поколений, после чего Samsung будет постепенно увеличивать количество моделей, для которых станет доступно обновление.

Новая версия ОС Android 15, на которой основывается One UI 7, находится на стадии стабильности платформы, что означает завершающий этап для разработчиков относительно проведения тестов совместимости приложений с новой операционной системой.

Целый ряд производителей уже запустил свои собственные бета-программы для тестирования Android 15, но Samsung, судя по всему, не спешит, что может быть связано с несколькими факторами, о которых чуть ранее рассказывал информатор.

One UI 7 должно принести целый ряд улучшений и новых функций, в том числе изменённый дизайн значков, пользовательского интерфейса и поддержку расширенных игровых настроек благодаря приложению GoodLock.