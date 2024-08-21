Бета-программа One UI 7 может продлиться не слишком долго.

Несмотря на то, что ранние слухи намекали на старт бета-программы One UI 7 в конце июля или начале августа, запуск предварительного тестирования обновления до сих пор не состоялся, а официальных разъяснений по этому поводу к настоящему времени Samsung не предоставила — заполнить образовавшийся вакуум решил информатор SamsonSirJi, поделившийся данными о степени готовности One UI 7 и причинах, которые побудили разработчиков перенести дату запуска бета-программы, сообщает издание Neowin.

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По данным информатора, которые, как утверждается, были получены непосредственно от команды разработчиков One UI 7, компания Samsung не спешит выпускать обновление, так как учла предыдущие ошибки и стремится выпустить продукт с минимумом проблем, чтобы не разочаровывать своих клиентов и сосредоточиться не на устранении багов, а на дальнейшем развитии новых возможностей.

Отмечается, что в настоящее время специалисты Samsung находятся на этапе альфа-тестирования One UI 7, пытаясь выявить баги на раннем этапе, чтобы пользователи не встретились с ними в процессе бета-тестирования, что должно положительно сказаться на впечатлении клиентов от обновления.

В связи с данным подходом, как утверждает информатор, программа бета-тестирования будет более короткой по времени и содержать меньшее количество сборок, что свидетельствует о том, что Samsung полагается на тщательное устранение проблем на стадии альфа-тестирования.

Действительно, стартовавшая в августе прошлого года бета-программа One UI 6 была сопряжена с выявлением целого ряда проблем и ошибок, что могло разочаровать пользователей, поэтому Samsung, судя по всему, решает изменить подход к тестированию с выходом One UI 7.

За последние несколько недель в сети Интернет появилось сразу несколько утечек, указывающих на значительные изменения, которые принесёт One UI 7, в том числе пользовательского интерфейса, значков и механизмов взаимодействия. Кроме того, обновление представит ряд новых функций, включая тонкую настройку игр при помощи Good Lock.

По словам информатора, бета-версия One UI 7 для Galaxy S24 Ultra почти готова, но официальная дата запуска предварительного тестирования пока не определена.