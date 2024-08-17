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Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 c 4K-панелью QD-Mini LED представлен на глобальном рынке
Новинка сможет заинтересовать как любителей фильмов, так и геймеров.

Компания Xiaomi представляет свой новый телевизор Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 на мировом рынке, о чём свидетельствует появление новинки на глобальной версии официального сайта производителя, говорится в материале сайта Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Модель Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 оснащается 75-дюймовой панелью QD-Mini LED с 512 независимыми зонами локального затемнения, что обеспечивает улучшенную контрастность и точное управление светом, разрешением 4K (3840x2160 точек), пиковой яркостью 1200 нит, широкими углами обзора по горизонтали и вертикали, составляющими 178 градусов, и охватом 94 % цветового пространства DCI-P3.

Кроме того, новинка характеризуется частотой обновления 144 Гц и имеет поддержку технологии MEMC, что повышает качество изображения в наиболее динамичных сценах. Геймеры смогут оценить функцию Game Boost, благодаря которой частоту обновления можно повысить до 240 Гц, а также сравнительно низкую задержку, составляющую 4 мс, и наличие сертификата FreeSync Premium. Дополнительно повышает глубину и детализацию собственная технология обработки цвета Xiaomi.

Телевизор снабжается чипсетом, оснащённым четырьмя ядрами Cortex-A73 и графическим процессором Mali-G52 2EE MC1, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, а также поддерживает технологии AI PQ и AI SR. Работает устройство под управлением ОС Google TV и имеет встроенный помощник Google Assistant, позволяющий управлять телевизором при помощи голосовых команд.

Помимо этого, новинка поддерживает Dolby Vision IQ и Dolby Atmos, имеет два встроенных динамика мощностью по 12.5 Вт каждый, поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, а также широкий набор портов, в том числе три HDMI 2.1, два USB (включая UBS 3.0) и один Ethernet.

Информация о стоимости и доступности Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 в настоящий момент не озвучена.

#xiaomi tv s mini led 75 2025
Источник: gizmochina.com
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