Остальные ключевые характеристики новинки остались без изменений.

Компания Samsung без особого шума запускает свою новую бюджетную модель Galaxy A06, пришедшую на смену Galaxy A05 и получившую минимум изменений, говорится в материале сайта Gizmochina.

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Смартфон Samsung Galaxy A06 сохранил чипсет MediaTek Helio G85, которым оснащается его предшественник, а также получил аналогичную конфигурацию оперативной и постоянной памяти — новинка предлагается с 4 или 6 ГБ ОЗУ в сочетании с хранилищем на 64 или 128 ГБ.

Система камер также осталась прежней, представленная основным 50-МП датчиком, соседствующим с дополнительным сенсором. Питанием устройство обеспечивает всё тот же аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Основные изменения коснулись характеристик дисплея и дизайна — хотя диагональ экрана составляет всё те же 6.7 дюйма, частота обновления была увеличена до 90 Гц, что является заметным улучшением по сравнению с дисплеем Galaxy A05, характеризующимся частотой всего 60 Гц. Кроме того, устройство получило фирменный выступ на правой рамке, именуемый Key Island и вмещающий качельку регулировки громкости и сканер отпечатков пальцев.

Источник фото: Gizmochina/Samsung

Также производитель отмечает, что смартфон поставляется с новейшей версией ОС Android, которой должна быть Android 14, но не упоминает о наличии каких-либо функций, использующих технологии искусственного интеллекта.

Стоимость смартфона Samsung Galaxy A06 во Вьетнаме составляет 3 190 000 донгов (127 долларов) за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, а вариант с конфигурацией 6 ГБ+128 ГБ оценили в 3 790 000 донгов (151 доллар).

Продажи новинки стартуют на следующей неделе, а покупатели, совершившие заказ в период с 22 августа по 30 сентября, получат зарядное устройство мощностью 25 Вт, которое обычно не входит в комплект поставки, совершенно бесплатно. Информации о доступности новой модели на мировых рынках в настоящий момент не имеется.