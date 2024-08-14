Новинка получит чип MediaTek Helio G85 и 6.7-дюймовый дисплей.

Компания Samsung в скором времени должна представить свой новый доступный смартфон Galaxy A06, который уже появлялся на нескольких сайтах сертификации и даже был протестирован в бенчмарке Geekbench, а сегодня информатор Sudhanshu Ambhore обнародовал подробные данные о характеристиках предстоящей новинки, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

По данным информатора, смартфон Samsung Galaxy A06 получит чипсет MediaTek Helio G85, применяемый для доступных моделей, 6.7-дюймовую панель PLS LCD с вырезом для селфи-камеры, разрешением HD+ и скромной частотой обновления 60 Гц, 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти. Ранее новинка была замечена на Geekbench с 6 ГБ ОЗУ, но информации о появлении данной модификации не предоставляется.

Камера не претерпела каких-либо изменений по сравнению с моделью предшествующего поколения, Galaxy A05 – на задней панели новинки располагается 50-Мп основной модуль, дополненный 2-Мп датчиком глубины, а на фронтальной стороне имеется 8-Мп селфи-камера.

Питает устройство батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Работает новинка под управлением ОС Android 14. Утверждается, что Samsung обеспечит два года обновлений ОС и четыре года апдейтов безопасности. Размеры смартфона составляют 167.3x77.3x8.0 мм, а вес достигает 196 г.

Дополнительные меры безопасности обеспечиваются встроенным боковым сканером отпечатков пальцев и Samsung Knox Vault. Кроме того, новинка имеет слот расширения для карты памяти microSD объёмом до 1 ТБ и динамик с поддержкой Dolby Atmos.

Информации о дате выхода и стоимости смартфона Samsung Galaxy A06 в настоящий момент не предоставляется.