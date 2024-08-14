Усовершенствованная технология позволяет заряжать смартфон менее чем за пять минут.

Компания Realme выполнила своё обещание и в рамках специального мероприятия представила первую в мире технологию быстрой зарядки мощностью 320 Вт, получившую название 320W SuperSonic Charge и позволяющую зарядить смартфон всего за несколько минут, говорится в публикации сайта Gizmochina.

реклама

Во время демонстрации своей новой технологии Realme показала процесс зарядки смартфона с аккумулятором ёмкостью 4420 мА·ч, который полностью зарядился всего за 4 минуты 30 секунд, что позволило производителю назвать свою новую разработку «4-минутным чудом». При этом за минуту батарея зарядилась на 26%, а на восполнение заряда на 50% понадобилось чуть менее двух минут.

Технология 320W SuperSonic Charge является преемницей 240-Вт быстрой зарядки, которую поддерживает смартфон Realme GT 5, поэтому стоит ожидать, что модель следующего поколения получит поддержку уже 320-Вт зарядки.

Источник фото: Gizmochina

Помимо технологии быстрой зарядки Realme продемонстрировала и первый в мире складной аккумулятор, состоящий из четырёх ячеек, что позволяет заряжать каждый элемент одновременно. Инновационная батарея имеет толщину всего 3 мм и характеризуется увеличенной на 10% ёмкостью по сравнению со стандартными решениями. Демонстрация складного аккумулятора намекает на то, что в ближайшем будущем Realme может представить свой складной смартфон.

Технология быстрой зарядки 320W SuperSonic Charge устанавливает новый стандарт и станет ориентиром для других производителей, которые в скором времени могут представить свои собственные наработки.