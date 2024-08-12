Компания даже перевыполнила план, преодолев планку в 300 Вт.

О разработке специалистами компании Realme улучшенной технологии быстрой зарядки стало известно ещё несколько месяцев назад, а совсем недавно в сети Интернет появилось видеоподтверждение о возможностях быстрой зарядки на 300 Вт, причём данное значение оказалось не пределом для производителя — сегодня Realme официально объявила, что представит технологию быстрой зарядки мощностью 320 Вт на текущей неделе, сообщает издание Gizmochina.

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Источник фото: Gizmochina

Чуть ранее в появившемся в сети Интернет видеоролике представитель Realme продемонстрировал высокую скорость восполнения заряда смартфона при помощи быстрой проводной зарядки мощностью 300 Вт — чтобы пополнить заряд батареи от 0 до 15 % понадобилось всего 32 секунды.

Технология быстрой зарядки аналогичной мощности ещё в прошлом году была представлена брендом Redmi, специалисты которого показали процесс зарядки Redmi Note 12 с аккумулятором ёмкостью 4100 мА·ч от 0 до 100 процентов, который длился около 5 минут. При этом для массового потребителя данная технология до сих пор не доступна.

В настоящее время у Realme в арсенале имеется быстрая зарядка мощностью 240 Вт, представленная в прошлом году и способная полностью зарядить Realme GT5, оснащённый батареей на 4600 мА·ч, всего за 9 минут.

Новая же разработка Realme превосходит планку в 300 Вт — как сообщает компания, в ближайшее время будет представлена технология быстрой зарядки SuperSonic мощностью 320 Вт, чего ещё не демонстрировал ни один производитель в мире. Данное событие произойдёт в рамках специального мероприятия, проводимого в Китае с 13 по 15 августа, на котором Realme презентует свои инновации и новые продукты.