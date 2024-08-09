Производитель намерен представить свою новую технологию 14 августа.

Уже через несколько дней компания Realme планирует представить свою новую технологию быстрой проводной 300-Вт зарядки мобильных устройств, а сегодня решила ещё больше заинтересовать пользователей, продемонстрировав её работу в коротком видеоролике, размещённом на канале 91mobiles видеоплатформы YouTube, сообщает издание GSMArena.

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Источник фото: YouTube/91mobiles

В опубликованном видео представитель Realme демонстрирует эффективность новой технологии компании — для зарядки смартфона от 0 до 15 % потребовалось всего 32 секунды, а уже через 35 секунд с момента начала процесса заряд батареи был восполнен на 17 %.





Realme далеко не единственный производитель, который имеет в своём арсенале быструю зарядку мощностью 300 Вт — в прошлом году бренд Redmi анонсировал аналогичное решение, хотя с того момента так и не выпустил ни одного смартфона, оснащённого данной технологией.

Остаётся надеяться, что Realme не будет заставлять ждать своих потенциальных клиентов так долго, выпустив новую технологию на рынок в ближайшем будущем, тем более, что смартфоны компании, поддерживающие быструю 240-Вт зарядку, уже дебютировали, в то время как Redmi ограничивается лишь 120 Вт. Также ожидается, что в ближайшем будущем Realme может замахнуться на новый рубеж, превысив отметку в 300 Вт.

Официальная демонстрация технологии быстрой проводной зарядки мощностью 300 Вт запланирована на 14 августа текущего года. Запуска новых моделей мобильных устройств, поддерживающих новую технологию, на данном мероприятии не ожидается.