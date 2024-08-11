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Выявлены критические уязвимости Adreno GPU от Qualcomm, пользователям рекомендуется обновить ОС
Злоумышленники могут использовать уязвимости для получения полного контроля над устройством.

Графические процессоры Adreno, широко используемые в чипсетах Qualcomm, в том числе новейших чипах серии Snapdragon X, оказались подвержены целому ряду критических уязвимостей, говорится в материале сайта TechSpot.

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Источник фото: Pixabay

Сообщается, что специалисты Google обнаружили сразу девять уязвимостей в графическом процессоре Adreno, что несёт в себе высокие риски утечки конфиденциальных данных, так как GPU имеет привилегии ядра, что может быть использовано злоумышленниками в целях получения полного контроля над устройством жертвы.

Исследователи сфокусировали своё внимание прежде всего на поиске уязвимостей в графических драйверах, так как приложения могут получить к ним доступ без дополнительных разрешений, чем и могут воспользоваться хакеры. Тесная интеграция графических драйверов с ОС ещё больше усугубляет ситуацию.

В настоящее время участились случаи использования найденных «дыр» в графических драйверах для получения несанкционированного доступа к устройствам и краже конфиденциальной информации, причём под ударом оказываются не только Adreno от Qualcomm, но и Mali от ARM.

Отмечается, что специалисты компании Qualcomm уже исправили уязвимости, обнаруженные командой исследователей Google, но пользователям, которым важна сохранность данных, следует позаботиться о скорейшем обновлении своих ОС, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

Факт обнаружения «дыр» в графических процессорах Adreno указывают на важность своевременного выявления уязвимостей для мобильных устройств, которые в настоящее время используются повсеместно.

#qualcomm #adreno
Источник: techspot.com
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