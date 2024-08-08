Масштабные сокращения длятся уже достаточно долгое время.

Всё больше компаний, стратегия которых связана с развитием технологий искусственного интеллекта, увольняет часть своих сотрудников — в их список входит и Dell, которая заявила об очередных сокращениях, говорится в материале сайта Windows Central.

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Источник фото: TweakTown

Сообщается, что работы в Dell вскоре лишатся тысячи сотрудников. При этом компания не называет точных цифр, но ряд источников указывает на то, что без работы останутся около 12 500 сотрудников Dell.

Масштабные сокращения в компании длятся уже достаточно продолжительное время — согласно подсчётам специалистов, за последние пятнадцать месяцев Dell сократила свой штат примерно на 24 500 человек.

Отмечается, что данный процесс связан с реорганизацией структуры компании и переносом акцента на технологии искусственного интеллекта. Как отмечают в Dell, компания становится более компактной для более эффективной работы, что достигается за счёт объединения команд и расстановки приоритетов в отношении инвестиций.

Ранее о сокращении 15 000 сотрудников объявил и технологический гигант Intel, что главой компании Пэтом Гелсингером было аргументировано тем, что корпорация ещё не в полной мере извлекла выгоду от технологий искусственного интеллекта, поэтому прибыль компании не такая высокая, как ожидалось, что вынуждает принимать смелые решения.

Ещё одной компанией, терпящей бедствие и делающей ставку на ИИ, является OpenAI, которая, согласно прогнозам специалистов, не досчитается около 5 миллиардов и может вовсе обанкротиться в том случае, если не получит дополнительных инвестиций или не нарастит свои доходы.