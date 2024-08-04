Новинка делит первую строчку с Google Pixel Fold.

Не так давно дебютировавший смартфон Samsung Galaxy Z Fold6 по версии DxOMark стал самым лучшим устройством относительно возможностей камеры среди всех моделей со складным экраном, говорится в материале издания NotebookCheck.

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Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold6 получил несколько усовершенствований камеры по сравнению с моделью предшествующего поколения, Galaxy Z Fold5, что позволило ему продемонстрировать общий результат в 133 балла и занять первую строчку в рейтинге DxOMark, разделив её с Google Pixel Fold.

Специалисты DxOMark отметили высокую общую производительность камеры Galaxy Z Fold6 как при съёмке фото, так и видео, а также качественный телеобъектив. К положительным особенностям камеры смартфона исследователи отнесли хорошую детализацию и низкий уровень шума в условиях хорошего освещения и с большого расстояния, хорошую экспозицию и достаточно широкий динамический диапазон, а также эффективную стабилизацию и точные цвета при съёмке видео.

Источник фото: NotebookCheck/DxOMark

При слабом же освещении у Galaxy Z Fold6 имеется ряд проблем, в том числе с появлением шумов и ошибок автофокусировки. Кроме того, при съёмке владельцы смартфона могут столкнуться с искажениями баланса белого и неточной цветопередачей, нестабильностью экспозиции и света, артефактами и нестабильной автофокусировкой в режиме видео, а также рядом других проблем.

В целом, новинка имеет лучшие показатели в категории складных смартфонов, но уступает обычным моделям, занимая лишь сорок пятое место в общем рейтинге. Отмечается, что в ценовом диапазоне Galaxy Z Fold6 представлены модели, не имеющие складного экрана, но обеспечивающие более качественную фото- и видеосъёмку.