Мощность перспективной беспроводной системы зарядки составила 270 кВт.

Проблемы с продолжительностью и удобством зарядки электромобилей волнуют целый ряд владельцев электрокаров, а беспроводная зарядка и вовсе пока что является недостижимой мечтой, но группа специалистов из ORNL показала, что быстрая и эффективная беспроводная зарядка электромобилей вполне возможна, сообщает издание NotebookCheck.

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Источник фото: NotebookCheck/ORNL/YouTube

Исследователи из ORNL (Oak Ridge National Laboratory), заручившись поддержкой специалистов Volkswagen Group of America, продемонстрировали возможности своей новой системы беспроводной зарядки мощностью 270 кВт, которая, благодаря своей высокому КПД, достигающему 95%, смогла восполнить заряд серийной модели Porsche Taycan до 50 процентов всего за десять минут.

В инновационной многофазной беспроводной системе зарядки, разработанной специалистами ORNL, применяются полифазные электромагнитные катушки связи диаметром около 48 сантиметров, позволяющие достичь более высокой удельной мощности. Передача энергии производилась через 10-сантиметровый зазор между зарядным устройством, расположенным на земле, и катушкой, установленной на нижнюю часть электрокара.

Особое внимание исследователи уделили безопасности, внедрив защитные механизмы для предотвращения превышения допустимых температурных показателей, а также предельных значений тока и напряжения.

Специалисты не собираются останавливаться на достигнутом, планируя совершенствовать свой прототип, чтобы в будущем иметь возможность представить его в виде готового продукта, который может заинтересовать владельцев электромобилей.